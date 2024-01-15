Найвищий рівень загрози: в Індонезії через виверження вулкана евакуювали близько 6,5 тис. людей

Про це повідомляє АР з посиланням на місцеву владу.

Інформації про постраждалих або значні руйнування наразі намає.

З неділі, 14 січня, вулкан вивергався 40 разів, викидаючи стовпи гарячих хмар в повітря на 500-1500 метрів.

Мешканців прилеглих сіл забрали родичі або доставили до центрів евакуації, оскільки минулого вівторка, 9 січня, влада підняла статус загрози виверження вулкану до найвищого рівня.

Офіційні особи закликають місцевих, а також туристів триматися на відстані мінімум 4 км від зони виверження та пам’ятати про можливість витікання холодної лави в річки вище за течією та інтенсивний дощ.

Довідково. Левотобі Лакі-лакі — один з 120 діючих вулканів Індонезії, архіпелагу з населенням 270 мільйонів людей. Країна схильна до землетрусів і вулканічної активності, тому що вона розташована вздовж "Вогняного кільця", серії сейсмічних розломів у формі підкови навколо Тихого океану.