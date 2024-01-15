Найвищий рівень загрози: в Індонезії через виверження вулкана евакуювали близько 6,5 тис. людей
На індонезійському острові Флорес Тимур евакуювали близько 6500 людей через потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-лакі, який за добу вивергався 40 разів
Про це повідомляє АР з посиланням на місцеву владу.
Інформації про постраждалих або значні руйнування наразі намає.
З неділі, 14 січня, вулкан вивергався 40 разів, викидаючи стовпи гарячих хмар в повітря на 500-1500 метрів.
Мешканців прилеглих сіл забрали родичі або доставили до центрів евакуації, оскільки минулого вівторка, 9 січня, влада підняла статус загрози виверження вулкану до найвищого рівня.
Офіційні особи закликають місцевих, а також туристів триматися на відстані мінімум 4 км від зони виверження та пам’ятати про можливість витікання холодної лави в річки вище за течією та інтенсивний дощ.
Довідково. Левотобі Лакі-лакі — один з 120 діючих вулканів Індонезії, архіпелагу з населенням 270 мільйонів людей. Країна схильна до землетрусів і вулканічної активності, тому що вона розташована вздовж "Вогняного кільця", серії сейсмічних розломів у формі підкови навколо Тихого океану.
- У неділю, 3 грудня, на заході Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі, який викинув стовп попелу на 3 км у висоту. Наразі повідомляється про 11 загиблих та 12 зниклих безвісти туристів.
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