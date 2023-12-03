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В Індонезії вивергається вулкан Мерапі, який викинув попіл на висоту 3 км

3 грудня, 2023 неділя
15:36
Світ Вулкан Маунт Марапі в Індонезії

У неділю, 3 грудня, на заході Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі, який викинув стовп попелу на 3 км у висоту. Після виверження повідомлень про збитки чи жертви не надходили, проте напрямком на схід сунеться стовп попелу

Про це повідомляє індійський телеканал News18.

Попіл від вулкана Мерапі, який почав вивергатися на острові Ява, піднявся на висоту 3 км над вершиною вулкана, поінформував Гендрі Гунаван, керівник Індонезійського центру вулканології та пом'якшення геологічної небезпеки.

Після виверження о 14:54 за місцевим часом не надходило жодних повідомлень про збитки чи жертви.

"Стовп попелу спостерігався в сірому кольорі з великою інтенсивністю, що нахиляється на схід. Виверження все ще триває", — сказав Гунаван у заяві.

Вулкан Маунт Марапі в Індонезії

Фото: Getty Images


Вулкан Маунт Марапі в Індонезії

Фото: Getty Images

Індонезія
виверження вулкану
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