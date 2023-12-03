В Індонезії вивергається вулкан Мерапі, який викинув попіл на висоту 3 км

Про це повідомляє індійський телеканал News18.

Попіл від вулкана Мерапі, який почав вивергатися на острові Ява, піднявся на висоту 3 км над вершиною вулкана, поінформував Гендрі Гунаван, керівник Індонезійського центру вулканології та пом'якшення геологічної небезпеки.

Після виверження о 14:54 за місцевим часом не надходило жодних повідомлень про збитки чи жертви.

"Стовп попелу спостерігався в сірому кольорі з великою інтенсивністю, що нахиляється на схід. Виверження все ще триває", — сказав Гунаван у заяві.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images