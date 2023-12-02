В Італії сталося виверження вулкана Етна

Про це пише ANSA.

"У п’ятницю Етна влаштовувала шоу, викидаючи фонтан лави з південно-східного кратера та високий стовп диму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Національний інститут геофізики та вулканології (INGV) описав вулканічну активність як "нормальну". Виверження можна було побачити з Таорміни та Катанії.

Також повідомляється, що виверження не вплинуло на роботу сусіднього аеропорту Катанії.