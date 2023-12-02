В Італії сталося виверження вулкана Етна
На італійському острові Сицилія у п'ятницю, 1 грудня, сталося виверження вулкана Етна
Про це пише ANSA.
"У п’ятницю Етна влаштовувала шоу, викидаючи фонтан лави з південно-східного кратера та високий стовп диму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Національний інститут геофізики та вулканології (INGV) описав вулканічну активність як "нормальну". Виверження можна було побачити з Таорміни та Катанії.
Також повідомляється, що виверження не вплинуло на роботу сусіднього аеропорту Катанії.
- 21 листопада мешканців віддаленого острова Папуа Нової Гвінеї почали евакуювати з району виверження вулкана, який викинув у небо хмару попелу, що змусило скасувати деякі авіарейси.
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