У Папуа Новій Гвінеї почав вивергатися вулкан Улавун: жителів острова Нова Британія евакуювали, скасовано авіарейси

Про це повідомляє Reuters.

Старший офіційний представник з питань управління стихійними лихами Папуа Нової Гвінеї Клемент Бейлі заявив, що після початку виверження вулкана в понеділок до району гори Улавун на острові Нова Британія були направлені команди для координації евакуації.

Оскільки виверження вулкана все ще триває, рейси з аеропорту Хоскінс на острові були скасовані.

Довідково: Папуа Нова Гвінея розташована на Тихоокеанському вогняному кільці - смузі вулканів і розломів у формі підкови, що огинають краї Тихого океану.