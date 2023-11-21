У Папуа Новій Гвінеї почав вивергатися вулкан Улавун: жителів острова Нова Британія евакуювали, скасовано авіарейси
У вівторок, 21 листопада, мешканців віддаленого острова Папуа Нової Гвінеї почали евакуювати з району виверження вулкана, який викинув у небо хмару попелу, що змусило скасувати деякі авіарейси
Про це повідомляє Reuters.
Старший офіційний представник з питань управління стихійними лихами Папуа Нової Гвінеї Клемент Бейлі заявив, що після початку виверження вулкана в понеділок до району гори Улавун на острові Нова Британія були направлені команди для координації евакуації.
Оскільки виверження вулкана все ще триває, рейси з аеропорту Хоскінс на острові були скасовані.
Довідково: Папуа Нова Гвінея розташована на Тихоокеанському вогняному кільці - смузі вулканів і розломів у формі підкови, що огинають краї Тихого океану.
- 18 листопада в Мексиці відбулося виверження вулкана Попокатепетль, в результаті чого місцеві органи влади оголосили жовтий рівень небезпеки.
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