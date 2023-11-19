У Мексиці почалося виверження вулкана Попокатепетль

Про це повідомляє Національний центр Мексики із запобігання стихійним лихам.

Зазначається, що вулкан почав викидати вулканічний газ і водяну пару. Це створило потенційну загрозу для прилеглих районів.

Із сьогоднішнього ранку спостерігається постійний викид водяної пари, вулканічних газів і попелу, який розсіюється в напрямку південного заходу

Мексиканська сейсмічна служба слідкує за активністю цього стратовулкану. Наразі інформації про потерпілих внаслідок виверження не надходило.

Наразі Попокатепетль знаходиться під жовтим рівнем тривоги. У мексиканському центрі із запобігання стихійним лихам закликали мешканців не намагатися піднятися на вулкан, оскільки відбуваються вибухи, які викидають розжарені осколки. Також там наголосили на важливості дотримання радіуса відчуження 12 км від кратера.

Довідково: Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу. Він розташований лише за 64 кілометрів на південний схід від столиці Мексики міста Мехіко. Вулкан також є другою за висотою вершиною Мексики - його висота становить 5452 м.