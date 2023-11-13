На Сицилії почалося виверження вулкана Етна

Про це повідомляє італійська газета La Sicilia з посиланням на Національний інститут геофізики та вулканології Італії.

Згідно зі спостереженням фахівців, на Етні відбувається пароксизмальна активність з південно-східного кратера з викидом попелу, що падає на передгірні селища північної сторони.

З південно-східного кратера Етна б'є фонтан лави. Висота еруптивного стовпа оцінюється приблизно в 4500 метрів над рівнем моря.

Відповідно до прогнозної моделі розсіювання вулканічного попелу моделювання вказує на схід-південний схід.

Повідомляється, що поточна фаза виверження Етни, яка зараз обмежена вершиною вулкана, не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.

Довідка: Етна - активний вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Вулкан може кілька разів на рік спалахувати, вивергаючи лаву і попіл високо над островом Сицилія.