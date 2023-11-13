На Сицилії почалося виверження вулкана Етна
У неділю, 12 листопада, на італійському острові Сицилія почалося виверження найвищого та найактивнішого вулкана Європи Етна
Про це повідомляє італійська газета La Sicilia з посиланням на Національний інститут геофізики та вулканології Італії.
Згідно зі спостереженням фахівців, на Етні відбувається пароксизмальна активність з південно-східного кратера з викидом попелу, що падає на передгірні селища північної сторони.
З південно-східного кратера Етна б'є фонтан лави. Висота еруптивного стовпа оцінюється приблизно в 4500 метрів над рівнем моря.
Відповідно до прогнозної моделі розсіювання вулканічного попелу моделювання вказує на схід-південний схід.
Повідомляється, що поточна фаза виверження Етни, яка зараз обмежена вершиною вулкана, не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.
- Востаннє виверження вулкана Етна у південно-східному кратері відбулося 14 серпня 2023 року. Тоді у місті Катанія аеропорт був тимчасово закритий, а рух транспорту на дорогах обмежено.
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