В Італії вулкан Етна почав вивергати лаву
У неділю ввечері почалося виверження вулкану Етна у південно-східному кратері
Про це повідомляє The watchers.
Зазначається, що активність швидко збільшилася, і вулкан почав вивергати фонтани лави. Місцеві мешканці також помітили потік лави, що спускається по південному схилу одного з кратерів.
Через збільшення активності, обсерваторія вулкана Етна підвищила колірний код для авіації з жовтого до помаранчевого, а потім до червоного рівня.
Окрім цього, також повідомляється, що в місті Ріфуджо Сапієнца спостерігалося випадання попелу. Сьогодні вранці активність вулкана Етна дещо знизилася.
- Раніше, 4 грудня Семеру, найбільший вулкан в Індонезії, випустив у повітря стовп попелу висотою 1,5 км. Кілька сотень людей були евакуйовані.
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