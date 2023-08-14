В Італії вулкан Етна почав вивергати лаву

Про це повідомляє The watchers.

Зазначається, що активність швидко збільшилася, і вулкан почав вивергати фонтани лави. Місцеві мешканці також помітили потік лави, що спускається по південному схилу одного з кратерів.

Через збільшення активності, обсерваторія вулкана Етна підвищила колірний код для авіації з жовтого до помаранчевого, а потім до червоного рівня.

Окрім цього, також повідомляється, що в місті Ріфуджо Сапієнца спостерігалося випадання попелу. Сьогодні вранці активність вулкана Етна дещо знизилася.