У Херсоні комунальники відновили комунікації у пошкоджених російськими авіабомбами житлових будинках

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Роман Мрочко.

Через те, що серйозних пошкоджень зазнали і самі будинки, і комунікації, довелось знеструмити 1 багатоповерхівку повністю, 1 - частково, від газу були відключені 6, без води залишився 1 будинок.

"На сьогодні завдяки злагодженим діям наших комунальників у будинку, який був частково знеструмлений, електропостачання відновили. Аварійні бригади водоканалу полагодили мережу і повернули водопостачання до будинку, який був відключений. З учорашнього дня у 102 квартирах є вода. Газопостачання вдалося відновити у трьох будинках - в 1 повністю і у 2 частоково, тож 106 квартир вже забезпечені газом", - відзвітував очільник ОВА.

Роботи з ліквідації наслідків ворожого авіаудару тривають. Завершити їх планується у найкоротший термін.