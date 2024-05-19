У Херсоні комунальники відновили комунікації у пошкоджених російськими авіабомбами житлових будинках
Станом на 19 квітня в 11 багатоповерхових будинках відновили комунікації, які були відключені внаслідок російської атаки авіабомбами, які окупанти скерували на житлові квартали у середмісті Херсона у середу, 15 травня
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Роман Мрочко.
Через те, що серйозних пошкоджень зазнали і самі будинки, і комунікації, довелось знеструмити 1 багатоповерхівку повністю, 1 - частково, від газу були відключені 6, без води залишився 1 будинок.
"На сьогодні завдяки злагодженим діям наших комунальників у будинку, який був частково знеструмлений, електропостачання відновили. Аварійні бригади водоканалу полагодили мережу і повернули водопостачання до будинку, який був відключений. З учорашнього дня у 102 квартирах є вода. Газопостачання вдалося відновити у трьох будинках - в 1 повністю і у 2 частоково, тож 106 квартир вже забезпечені газом", - відзвітував очільник ОВА.
Роботи з ліквідації наслідків ворожого авіаудару тривають. Завершити їх планується у найкоротший термін.
- Нагадаємо, що вдень середи, 15 травня, російська армія скинула три авіабомби по центру Херсона. Постраждали 19 людей - серед них підліток.
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