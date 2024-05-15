Росіяни вдарили авіацією по центру Херсона: 12 людей постраждали

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські війська вдарили з авіації по центральній частині Херсона. Попередньо, є постраждалі серед містян. Деталі - згодом", - написав він.

Станом на 15:46 стало відомо про 7 постраждалих.

"Наймолодшому постраждалому – 15 років. Хлопець отримав поранення носа і плеча. 39-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення черева та перелом кісток тазу. У 32-річного чоловіка діагностували легкі поранення – вибухову травму та забій голови. Також з вибуховими травмами “швидка” доставила до лікарні херсонок, 58 та 40 років. Ще в однієї містянки, 39 років, – контузія, вибухова та черепно-мозкова травми. Під удар ворога потрапила й літня жінка, 78 років. Нині вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, пораненням обличчя і руки", - розповів Олександр Прокудін.

Він зазначив, що влучання зафіксовано у Центральному районі. Ворожим вогнем пошкоджені житлові будинки та освітній заклад.





Олександр Толоконніков, голова пресофісу Херсонської ОВА у ефірі "Еспресо" повідомив деякі подробиці обстрілу Херсона.



"Ймовірно, попередньо, це дві керовані авіабомби, які вдарили по середмістю, по центру Херсону. Там як завжди немає ніяких військових об'єктів. Трохи згодом дамо детальну інформацію. Наразі є 5 постраждалих, скоріш за все їх кількість збільшиться, на жаль. Серед них ймовірно є 15-річна дитина. В більшості це жінки, які були вдома чи знаходились біля будинку, куди підступно росіяни скинули бомбу, яка знищила будинки. Вони дуже пошкоджені. На щастя поки без жертв (загиблих, - ред.), сподіваємось так і буде", - розповів він.

Станом на 16:05 вже відомо про 11 постраждалих.

"До лікарні доставили 53-річного батька пораненого підлітка. У нього – уламкове поранення руки.

Також до медзакладу шпиталізували ще двох жінок, 51 та 50 років, які отримали вибухові травми та уламкові поранення ніг. У 88-річного херсонця – вибухова травма і забій голови", - написав голова Херсонської ОВА.

О 16:42 Херсонська обласна прокуратура повідомила про 12 постраждалих внаслідок ворожого авіаудару.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)

Новина доповнюватиметься...