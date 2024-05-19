Чекають з 2018 року: президентка Грузії Зурабішвілі запросила Макрона відвідати країну на День незалежності

Про це повідомляє La Tribune.

Зазначається, що вона зробила запрошення французькому лідеру, щоб «остаточно звільнити Кавказ від російського впливу».

"Ніхто тут не хоче конфронтації з РФ. Це дуже важливо для майбутнього та безпеки Європи. Тут Чорне море, енергетична та транспортна транзитна зона. Те, що Франція тут не присутня – абсурд", – сказала Саломе Зурабішвілі .

Також вона зазначила, що чекає на візит президента Франції з 2018 року.