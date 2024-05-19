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Головна Світ Чекають з 2018 року: президентка Грузії Зурабішвілі запросила Макрона відвідати країну на День незалежності

Чекають з 2018 року: президентка Грузії Зурабішвілі запросила Макрона відвідати країну на День незалежності

19 травня, 2024 неділя
17:05
Світ Саломе Зурабішвілі
Зміст

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запросила президента Франції Емманюеля Макрона відвідати країну на День незалежності 26 травня

Про це повідомляє La Tribune.

Зазначається, що вона зробила запрошення французькому лідеру, щоб «остаточно звільнити Кавказ від російського впливу».

"Ніхто тут не хоче конфронтації з РФ. Це дуже важливо для майбутнього та безпеки Європи. Тут Чорне море, енергетична та транспортна транзитна зона. Те, що Франція тут не присутня – абсурд", – сказала Саломе Зурабішвілі . 

Також вона зазначила, що чекає на візит президента Франції з 2018 року.

  • 18 травня 2024 року президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на прийнятий парламентом законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".
Теги:
Росія
Грузія
Франція
Емманюель Макрон
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