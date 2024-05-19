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Головна Погляд Власний український ВПК — це пріоритет номер 1, 2 і 3
OPINION

Власний український ВПК — це пріоритет номер 1, 2 і 3

Володимир Ар'єв
19 травня, 2024 неділя
10:02
Погляд Володимир Ар'єв
Зміст

Зараз активно обговорюють долю України в трикутнику американських персоналій Байден — Трамп — Мішель Обама і що буде у кожному з варіантів

Я б радив перемикнутися з американської платформи на українську і зрозуміти, що при кожному президенті США для нас будуть більші чи менші недоліки, особливо якщо провалювати багаторівневу дипломатію.

Проте кожен президент США допомагатиме країні, яка може досягнути успіху, оскільки бути причетним до успіху — це релігія американських політиків. Саме тому я пропоную перемкнути увагу на можливості й негайні потреби України та вимагати від нинішніх владців:

  1. Власний ВПК — це пріоритет номер 1, 2 і 3. Інших немає. Найефективніші розробки вітчизняних виробників зброї мають фінансуватись на 110% з щоденним питанням від закріплених урядом посадовців: "Чим ще можемо вам допомогти?".

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  1. Дипломатичні зусилля на фінансування нашого ВПК коштом партнерів, які допомагають Україні: особливо у випадках, коли Україна за ті самі кошти може виробити більше зброї, ніж західні підприємства ВПК. Складно, але якщо поставити це завданням номер 1 для всіх, то буде результат.
  2. Створення спільних підприємств із ВПК країн-партнерів. Ті європейські країни, які зараз активно займаються своєю безпекою, дуже зацікавлені в досвіді України на полі бою проти російського ворога вільного світу і готові до співпраці вже.

Коли влада це зрозуміє або коли активне суспільство змусить владу це зрозуміти, тоді ми значно менше будемо переживати, хто стане президентом США. А поки "маємо, те, що маємо", з американським акцентом.

Джерело

Про автора. Володимир Ар'єв, колишній народний депутат України

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Теги:
Новини
Економіка
Україна
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
зброя для України
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