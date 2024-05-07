Якщо в Першу світову були обережні оцінки зростання потреб зброї, що привело до повільного розширення виробництва в перший рік, то під час Другої вже всі розуміли, що зброї багато не буває. І саме тому навіть у США, які мали в рази більшу промисловість, ніж Німеччина і Японія, не виникало питань, яку частину промисловості треба мобілізувати, щоб здолати Німеччину з Японією. Адже як показав досвід, що навіть мобілізувавши всі свої промислові можливості, здолати Німеччину було не так просто.

До чого це я веду? Сучасна війна з Росією якоюсь мірою унікальна. Тому що вперше з часів Другої світової війна почалася між власниками найбільших пострадянських арсеналів зброї та артилерії.

І ось ці гігантські арсенали задали досить високий темп для війни. По суті, саме він перетворив поле бою у велику бездонну яму, що може поглинути значно більшу кількість зброї, ніж може виробляти сучасна промисловість. Звичайно, що в міру виснаження цих арсеналів темп спадає, але найближчим часом (рік чи навіть більше) воєнні потреби все одно будуть переважати можливості.

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І в міру виснаження цих арсеналів зараз перевага буде на боці тієї сторони, яка зможе компенсувати це виснаження власним виробництвом.

Тільки знову ж таки тут неприпустимі півзаходи та напівзусилля. Повторюю, що 2-3-5 млн снарядів може виглядати фантастичною цифрою, якщо її порівнювати з мирним часом. Однак потрібно розуміти, що під час інтенсивних бойових дій це звичайна ситуація. Коли потреби можуть переважати можливості.

А тут я помічаю, що ми з нашими союзниками припустилися помилок планувальників на початку Першої світової. І це, звичайно, виливається в нашу нездатність переламати хід війни на нашу користь.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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