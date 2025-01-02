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OPINION

Зупинка транзиту газу з Росії до Європи та корупція

Вадим Денисенко
2 січня, 2025 четвер
10:05
Погляд

Історія Незалежності, крім всього іншого, — це історія двох гачків, на які росіяни підвісили нас

Зміст

Ці гачки — російська мова для плебсу та газ як базова корупційна історія для еліт. Всі наші внутрішні конфлікти трималися тільки на цих двох речах. 

Україна відмовилася від транзиту російського газу. І це може стати початком великого геополітичного зсуву (зараз від цього виграли, перш за все, американці). 

У майбутньому, якщо вони куплять Північний потік і якщо дозволять транспортувати газ полякам по ямальському газогону, це буде не зовсім приємно для нас, мʼяко кажучи. Але це в майбутньому. 

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Але повернімося до сьогоднішнього дня та до питання російської газової корупції еліт

Ця історія, звичайно, не зменшить корупцію в країні. Але це де-факто змінює, якщо хочете, геополітичну орієнтацію  корупції. Еліти будуть красти. Але красти не російські, а західні гроші. А корупція, особливо елітна,  має один вагомий елемент: ти змушений працювати з тими, в кого ти крадеш, і змушений грати в ігри тих, у кого ти крадеш. 

І, між іншим, варто памʼятати, у політиці є одне важливе правило: у певні моменти вигідно, щоб у тебе крали. Бо потім ти будеш тримати на гачку тих, хто в тебе краде. Але це окрема тема. Річ у тім, що в усі  часи історії людства боротьба з корупцією, особливо якщо це  не домовленість внутрішніх еліт, - це боротьба за перерозподіл майна і влади. І зовсім не боротьба з корупцією.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
газ
Європа
корупція в Україні
газопровід
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