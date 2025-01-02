Ці гачки — російська мова для плебсу та газ як базова корупційна історія для еліт. Всі наші внутрішні конфлікти трималися тільки на цих двох речах.

Україна відмовилася від транзиту російського газу. І це може стати початком великого геополітичного зсуву (зараз від цього виграли, перш за все, американці). У майбутньому, якщо вони куплять Північний потік і якщо дозволять транспортувати газ полякам по ямальському газогону, це буде не зовсім приємно для нас, мʼяко кажучи. Але це в майбутньому. Читайте також: Російському газу до Європи — труба

Але повернімося до сьогоднішнього дня та до питання російської газової корупції еліт. Ця історія, звичайно, не зменшить корупцію в країні. Але це де-факто змінює, якщо хочете, геополітичну орієнтацію корупції. Еліти будуть красти. Але красти не російські, а західні гроші. А корупція, особливо елітна, має один вагомий елемент: ти змушений працювати з тими, в кого ти крадеш, і змушений грати в ігри тих, у кого ти крадеш.