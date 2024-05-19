Румунія розшукує екіпаж затонулого судна у Чорному морі
Румунські правоохоронці розшукують трьох зниклих безвісти членів екіпажу вантажного судна Mohammad Z, яке затонуло у Чорному морі
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що на судні під прапором Танзанії перебувало 11 членів екіпажу, 9 з них - громадяни Сирії та двоє єгиптян.
Вісім людей вдалося врятувати торговому судну, котре було неподалік від місця затоплення. Влада Румунії заявила, що "корабель затонув з незрозумілих причин".
Наразі тривають пошуки ще трьох зниклих безвісти членів екіпажу, які є громадянами Сирії.
Reuters зауважує, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Чорному морі почали неодноразово знаходили міни, якими росіяни мінують узбережжя України. Частину таких мін, які запливають у територіальні води інших країн, знешкоджують румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи.
- 8 квітня у Румунії стартували багатонаціональні військово-морські навчання НАТО Sea Shield 24, церемонія відкриття якого відбулася в порту Костанци.
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