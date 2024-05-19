Румунія розшукує екіпаж затонулого судна у Чорному морі

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на судні під прапором Танзанії перебувало 11 членів екіпажу, 9 з них - громадяни Сирії та двоє єгиптян.

Вісім людей вдалося врятувати торговому судну, котре було неподалік від місця затоплення. Влада Румунії заявила, що "корабель затонув з незрозумілих причин".

Наразі тривають пошуки ще трьох зниклих безвісти членів екіпажу, які є громадянами Сирії.

Reuters зауважує, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Чорному морі почали неодноразово знаходили міни, якими росіяни мінують узбережжя України. Частину таких мін, які запливають у територіальні води інших країн, знешкоджують румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи.