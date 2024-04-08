Румунія розпочала військово-морські навчання НАТО Sea Shield 24
Сьогодні, 8 квітня, у Румунії стартували багатонаціональні військово-морські навчання НАТО Sea Shield 24, церемонія відкриття якого відбулася в порту Костанци
Про це повідомляє Radio Romania.
У 9-му випуску навчань Sea Shield беруть участь військові й бойові особи з Болгарії, Франції, Грузії, Греції, Італії, Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Туреччини, США, Молдови та Румунії.
Зазначено, що до нього залучені більш ніж 2,2 тис. військовослужбовців, 135 кораблів, літаків і транспортних засобів із 12 країн-союзників та партнерів.
"Нам потрібно відпрацювати оперативні процедури в протичовновому, надводному і протиповітряному середовищі, у Чорному морі, а також у річковій зоні відповідальності", - сказав начальник штабу військово-морських сил Румунії віце-адмірал Міхай Панаїт.
Багатонаціональні військово-морські навчання НАТО Sea Shield 24 спрямовані на навчання в усіх сферах бойових дій та підвищення рівня оперативної сумісності між силами учасників.
- 8 квітня 20 військовослужбовців штабу бундесверу вирушили до Литви для посилення східного флангу НАТО. Вони мають створити умови для подальшого перекидання солдатів.
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