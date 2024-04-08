Румунія розпочала військово-морські навчання НАТО Sea Shield 24

Про це повідомляє Radio Romania.

У 9-му випуску навчань Sea Shield беруть участь військові й бойові особи з Болгарії, Франції, Грузії, Греції, Італії, Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Туреччини, США, Молдови та Румунії.

Зазначено, що до нього залучені більш ніж 2,2 тис. військовослужбовців, 135 кораблів, літаків і транспортних засобів із 12 країн-союзників та партнерів.

"Нам потрібно відпрацювати оперативні процедури в протичовновому, надводному і протиповітряному середовищі, у Чорному морі, а також у річковій зоні відповідальності", - сказав начальник штабу військово-морських сил Румунії віце-адмірал Міхай Панаїт.

Багатонаціональні військово-морські навчання НАТО Sea Shield 24 спрямовані на навчання в усіх сферах бойових дій та підвищення рівня оперативної сумісності між силами учасників.