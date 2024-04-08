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Німеччина скерувала до Литви солдатів для посилення східного флангу НАТО

8 квітня, 2024 понедiлок
12:41
Світ Бундесвер

У понеділок 20 військовослужбовців штабу бундесверу вирушили до Литви для посилення східного флангу НАТО. Вони мають створити умови для подальшого перекидання солдатів

Про це пише ZDF.

Зазначається, що, перемістивши командування з питань інцидентів до Литви, бундесвер робить ще один важливий крок до постійного розміщення бойової бригади на східному зовнішньому кордоні НАТО.

У зв'язку зі зміною ситуації з безпекою в Європі уряд Німеччини зобов'язався направити до Литви боєздатний бойовий підрозділ. Згідно з графіком, бригада має бути введена в дію до 2027 року. Планується постійна присутність близько 4800 солдатів і близько 200 цивільних співробітників бундесверу, які можуть узяти з собою свої сім'ї.

За даними міністерства оборони Німеччини, передове командування вирушає в Литву разом із начальником штабу сухопутних військ генерал-лейтенантом Альфонсом Майсом.

До четвертого кварталу 2024 року передове командування має зрости до чисельності близько 150 чоловіків і жінок. Армійська бригада буде реорганізована в Литві під назвою Panzerbrigade 45. Після офіційного введення бригади в стрій 2025 року цього ж року почнеться розгортання інших сил, якщо в Литві буде створено необхідну інфраструктуру.

Основним місцем дислокації бригади стане військовий полігон Руднінкай неподалік від кордону з Білоруссю. Військові та їхні сім’ї житимуть у Вільнюсі та Каунасі, де мають побудувати школу та дитячий садок.

Литва межує з Білоруссю та анклавом Росії в Балтійському морі Калінінградом. Між двома країнами від Литви на захід до Польщі пролягає вузький сухопутний коридор – так званий Сувальський розрив НАТО, за який можуть спалахнути бої в разі нападу. Для литовців розгортання військ бундесверу є підтвердженням зобов'язань НАТО надавати допомогу. В опитуваннях більшість населення підтримує постійну присутність німецьких солдатів.

Теги:
Німеччина
Литва
НАТО
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