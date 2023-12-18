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Німеччина розмістить у Литві найбільшу військову бригаду для стримування РФ

18 грудня, 2023 понедiлок
18:38
Світ НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і литовський колега Арвідас Анушаускас підписали дорожню карту розміщення в Литві бригади бундесвера чисельністю близько 5 тис. військових з 2025 року

Про це повідомляє міноборони Німеччини.

"Шляхом постійного розміщення бригади бундесверу в Литві Німеччина надсилає чіткий сигнал солідарності зі своїми партнерами по НАТО. Створення бригади в Литві є флагманським проєктом переломного моменту в політиці безпеки, поштовхом до якого стала загарбницька війна Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це найбільший за масштабом проєкт такого роду: "ніколи раніше Бундесвер постійно не дислокував стільки солдатів і цивільних членів бундесверу за кордоном".

"З цією готовою до війни бригадою ми беремо на себе відповідальність за керівництво тут, в Альянсі та на східному фланзі НАТО", - наголосив Пісторіус.

Склад бригади

Бригада складатиметься приблизно з 4800 солдатів і близько 200 цивільних співробітників бундесверу. Вони будуть розміщені в Руднінкаї та Руклі, неподалік від двох великих литовських міст Вільнюса та Каунаса.

Указ про розміщення має бути підписаний 2023 року. У другому кварталі 2024 року розпочне роботу передове командування формування бригади в Литві, яке до кінця 2024 року має перерости у штаб формування.

У 2025 році литовська бригада має бути офіційно прийнята на озброєння з поіменним розгортанням. Після цього розпочнуться перші тренування.

Зазначаться, що військову та цивільну інфраструктуру для бригади забезпечує Литва.

Очікується, що литовська бригада досягне повної боєздатності до кінця 2027 року. Вона розроблена як бойова бригада, до складу якої входять три бойові частини. Також діють об’єднання та частини бойового, командного та оперативного забезпечення. Адміністрація Бундесверу також матиме власний офіс дипломатичної служби.

Для солдатів та їхніх родин у Каунасі та Вільнюсі планується видача квартир, а також місця в закладах для навчання та виховання дітей. 

військові
Німеччина
Литва
Війна з Росією
Військові новини
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