"Зеленський скасував поїздку за кордон, бо боїться, що в цей час його оголосять нелегітимним": росфейки і маніпуляції за 16 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 16 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 травня російська пропаганда запустила фейк і маніпуляцію.
Фейк: Проросійський TG-канал "Сплетница", коментуючи скасування візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії та Португалії, поширив таке повідомлення: "Президент боїться, що поки він буде за кордоном, у Києві його оголосять нелегітимним у зв'язку із закінченням терміну повноважень 21 травня".
Спростування: Українське законодавство не дозволяє проведення виборів у період дії правового режиму воєнного стану. Усе інше – це спекуляції та підігрування ворогу.
Маніпуляція: Спікер держдуми РФ Володін заявив: "Будь-яке використання західної зброї для завдання ударів по мирних містах РФ вимагатиме застосування потужнішої зброї, щоб захистити громадян нашої країни".
Спростування: Україна має повне право на захист свого суверенітету та державності, зокрема в рамках захисту, знищувати законні військові цілі на території Росії. Такі заяви – ні що інше, як спекуляції російських пропагандистів та чергова спроба залякати українців і західних партнерів.
- Раніше стало відомо, що Зеленський скасував запланований візит до Португалії та Іспанії через серйозну внутрішню ситуацію в країні. Також президент доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі.
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