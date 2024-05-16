"Зеленський скасував поїздку за кордон, бо боїться, що в цей час його оголосять нелегітимним": росфейки і маніпуляції за 16 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 16 травня російська пропаганда запустила фейк і маніпуляцію.

Фейк: Проросійський TG-канал "Сплетница", коментуючи скасування візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії та Португалії, поширив таке повідомлення: "Президент боїться, що поки він буде за кордоном, у Києві його оголосять нелегітимним у зв'язку із закінченням терміну повноважень 21 травня".

Спростування: Українське законодавство не дозволяє проведення виборів у період дії правового режиму воєнного стану. Усе інше – це спекуляції та підігрування ворогу.

Маніпуляція: Спікер держдуми РФ Володін заявив: "Будь-яке використання західної зброї для завдання ударів по мирних містах РФ вимагатиме застосування потужнішої зброї, щоб захистити громадян нашої країни".

Спростування: Україна має повне право на захист свого суверенітету та державності, зокрема в рамках захисту, знищувати законні військові цілі на території Росії. Такі заяви – ні що інше, як спекуляції російських пропагандистів та чергова спроба залякати українців і західних партнерів.