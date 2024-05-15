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Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через внутрішню ситуацію в Україні, - CNN

15 травня, 2024 середа
09:29
Світ Володимир Зеленський
Зміст

Президент України Володимир Зеленський скасував запланований візит до Португалії та Іспанії через серйозну внутрішню ситуацію в країні

Про це повідомляє CNN Portugal із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що лідер держави скасував поїздку у зв'язку з серйозною внутрішньою ситуацією, що склалася в Україні.

"Не повідомляючи більш конкретних подробиць, делегація глави української держави, мабуть, розуміла, що складна ситуація на кількох лініях фронту, зокрема в Харкові, робить недоцільним виїзд за кордон у цей час", - йдеться у повідомленні.

  • Комітет у закордонних справах Конгресу депутатів Іспанії підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, а також закликав уряд підтримувати Україну у війні з Росією.

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Іспанія
Португалія
Війна з Росією
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