Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через внутрішню ситуацію в Україні, - CNN

Про це повідомляє CNN Portugal із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що лідер держави скасував поїздку у зв'язку з серйозною внутрішньою ситуацією, що склалася в Україні.

"Не повідомляючи більш конкретних подробиць, делегація глави української держави, мабуть, розуміла, що складна ситуація на кількох лініях фронту, зокрема в Харкові, робить недоцільним виїзд за кордон у цей час", - йдеться у повідомленні.