Комітет парламенту Іспанії визнав Голодомор геноцидом українців і закликав уряд підтримати Україну у війні з РФ

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що під час голосування 29 членів парламентського комітету підтримали резолюцію, проти проголосували чотири, ще один - утримався.

У резолюції, представленій депутатом від ультраправої партії Vox, професором Карлосом Флоресом, йдеться про спланований сталінським режимом голод 1930-х років у тодішній Радянській Україні.

Резолюція закликає уряд Іспанії визнати Голодомор в Україні 1932-1933 років актом геноциду та публічно вшанувати пам'ять його жертв. Водночас там наголосили "продовжувати рішуче підтримувати в межах ЄС економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні для захисту її демократії та територіальної цілісності від авторитарного російського режиму".