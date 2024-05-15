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Комітет парламенту Іспанії визнав Голодомор геноцидом українців і закликав уряд підтримати Україну у війні з РФ

15 травня, 2024 середа
06:59
Суспільство Голодомор
Зміст

Комітет у закордонних справах Конгресу депутатів Іспанії підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, а також закликав уряд підтримувати Україну у війні з Росією

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що під час голосування 29 членів парламентського комітету підтримали резолюцію, проти проголосували чотири, ще один - утримався.

У резолюції, представленій депутатом від ультраправої партії Vox, професором Карлосом Флоресом, йдеться про спланований сталінським режимом голод 1930-х років у тодішній Радянській Україні.

Резолюція закликає уряд Іспанії визнати Голодомор в Україні 1932-1933 років актом геноциду та публічно вшанувати пам'ять його жертв. Водночас там наголосили "продовжувати рішуче підтримувати в межах ЄС економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні для захисту її демократії та територіальної цілісності від авторитарного російського режиму".

  • У Національному музеї Голодомору-геноциду зʼявляться наглядова та експертна ради, до яких увійдуть представники діаспори та нащадки жертв.
  • До країн і організацій, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, також належать: Італія, Нідерланди, Люксембург, Велика Британія, Словенія, Франція, Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Хорватія, Словаччина, Уельс, Європарламент та Балтійська Асамблея.
Теги:
Світ
Голодомор
геноцид
Іспанія
історія України
Світ про Україну
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