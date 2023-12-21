Музей Голодомору створить експертну раду, до якої увійдуть нащадки жертв геноциду

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Уряд схвалив ініційовані МКІП зміни до закону України "Про музеї та музейну справу", які передбачають впровадження сучасних форм організації діяльності в роботі музею Голодомору-геноциду.

Відтепер у музеї з’являться наглядова та експертна ради. До них увійдуть представники фахових та наукових груп, міжнародних організацій закордонних українців та нащадки жертв Голодомору. Зазначається, що це має допомогти музею "впроваджувати найкращі міжнародні практики у своїй роботі".

"Можна провести чіткі паралелі між злочинами Росії проти українського народу в минулому та сьогоденні. Добудова та відкриття для відвідувачів усього комплексу музею Голодомору в Україні стане не тільки символом незламності українського народу, а й потужним інструментом донесення світу правди про страшні злочини Росії", – заявив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Законопроєкт розроблений з урахуванням міжнародного досвіду роботи музеїв, зокрема канадської моделі. Канадські партнери надали свої рекомендації щодо посилення інституційної спроможності музею та модернізації процесів у музейній сфері. Також уряд Канади допомагатиме фінансово в реалізації проєкту будівництва другої черги музею відповідно до домовленостей Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо.



