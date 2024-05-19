"Усик переміг лише завдяки тому, що в Україні йде війна": росіяни ширять фейки про тріумф українського боксера
Росіяни не можуть змиритися із перемогою українського боксера Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф’юрі та здобуттям українцем абсолютного чемпіонства у світі в надважкій вазі, тож продукують фейки стосовно цього
Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.
Зокрема йдеться, що росіяни назвали цю непересічну подію "однією з небагатьох хороших для України" та взялися усіляко дискредитувати українського боксера.
"Наприклад, писали, що Усик "просив хрест російською". Однак одразу після перемоги боксер українською згадав покійного батька, подякував своїй країні та просто з рингу вигукнув "Слава Україні!" - виявили у Центрі.
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Кремлівські ЗМІ не знехтували можливістю згадати і про війну в Україні у контексті бою та просувають тезу про те, що Усик переміг лише завдяки тому, що в Україні йде війна.
"Її (тезу, - ред.) озвучив Фʼюрі, який не зміг змиритися зі своїм програшем і намагається виправдати власну поразку політичними махінаціями. Насправді ж український боксер переміг, бо роками працював над собою та йшов до цього титулу", - спростували фахівці.
- 19 травня стало відомо, що промоутер Олександр Красюк прокоментував перемогу українського боксера Олександра Усика над Тайсоном Ф’юрі, після якої новий абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі потрапив у лікарню.
- Новий абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі сказав перші слова, звернувшись до покійного батька.
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