"Усик переміг лише завдяки тому, що в Україні йде війна": росіяни ширять фейки про тріумф українського боксера

Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.

Зокрема йдеться, що росіяни назвали цю непересічну подію "однією з небагатьох хороших для України" та взялися усіляко дискредитувати українського боксера.

"Наприклад, писали, що Усик "просив хрест російською". Однак одразу після перемоги боксер українською згадав покійного батька, подякував своїй країні та просто з рингу вигукнув "Слава Україні!" - виявили у Центрі.

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Кремлівські ЗМІ не знехтували можливістю згадати і про війну в Україні у контексті бою та просувають тезу про те, що Усик переміг лише завдяки тому, що в Україні йде війна.

"Її (тезу, - ред.) озвучив Фʼюрі, який не зміг змиритися зі своїм програшем і намагається виправдати власну поразку політичними махінаціями. Насправді ж український боксер переміг, бо роками працював над собою та йшов до цього титулу", - спростували фахівці.