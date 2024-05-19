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OPINION

Чому в окопах не буває атеїстів

Митрополит Епіфаній
19 травня, 2024 неділя
16:04
Погляд Митрополит Епіфаній
Зміст

Чому раптом у критичних ситуаціях приходить віра і надія на Господа?

Напевне, не раз ви чули фразу про те, що в окопах не буває атеїстів. Бо у випадку смертельної небезпеки людина почувається найбільш беззахисною, вразливою і підсвідомо прагне допомоги від когось сильнішого за себе, прагне спасіння, чуда, прагне допомоги від Бога. Хоча, можливо, раніше всі свої надії покладала виключно на себе або на інших людей. Що змінюється? Чому раптом у критичних ситуаціях приходить віра і надія на Господа?

Бо часто лише втративши, людина розуміє справжню цінність чогось. Лише опинившись перед смертельною небезпекою, по-справжньому починає цінувати життя і чіткіше бачити пріоритети. Бо лише терплячи скорботу, розуміє справжню ціну речей світу цього. Адже, як говорив Господь: "Сила Моя виявляється в немочі" (2 Кор. 12: 9).

Страждання і немочі відкривають людині духовні очі. Вимивають з них все замулення тієї хибної всемогутності, самодостатності й оманливого всесилля людини. То все — наслідки дії згубної гордині.

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Але вона ніколи не спасе, не встоїть перед тяжкими випробуваннями, перед безсиллям, перед правдою. А правда така: не все людині під силу. Але що неможливо для людей – можливе для Бога. Не для диявола, а для Бога! Бо Він – Творець і Спаситель. Бо лише Він в один момент може змінити все і дати надію на спасіння там, де, здавалося б, її вже немає…

Про силу віри, про її благі плоди багато разів сказано у Священному Писанні. Про це постійно говорять священнослужителі, про це можна прочитати у незліченних працях святих отців. Є багато очевидців чудесних зцілень, дивовижних рятувань життя від, здавалося б, неминучої смерті – особливо зараз, під час війни, коли диявол і смерть ходять дуже близько.

Багато чую життєвих історій від наших захисників про те, як когось від кулі врятувала іконка, натільний хрест чи Біблія, коли допомога прийшла, здавалося б, невідомо звідки, коли раптово знаходилось потрібне і правильне рішення, на пошук якого раніше були витрачені цілі тижні чи місяці. Це – живі сучасні свідчення про те, що віра справді рятує, неможливе робить можливим. Тож вірте – і нехай Господь вас оберігає і вам допомагає!

Джерело

Про автора. Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
життя
Війна з Росією
Митрополит Епіфаній
ПЦУ
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