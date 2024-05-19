Китай сигналізує, щоб буде підтримувати Росію, - дипломат Харченко

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Повне нерозуміння Росією, як працює світова демократична система, стало початком кінця режиму Путіна. Це стало зрозумілим ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. В Кремлі до цього часу не розуміють, як влаштована світова демократична система і вплинути на неї вони не можуть", - пояснив Харченко

Дипломат також прокоментував візит Путіна до Китаю. За його словами, Сі Цзіньпін сигналізує світу про те, що готовий співпрацювати з Путіним.

"Щодо візиту Путіна до Китаю, то зараз картина стає для світу і ще більш очевидною. Китай не влаштовує демократична система світу і Пекін готовий співпрацювати навіть з міжнародними злочинцями, щоб цю систему зруйнувати. Сподіватись на те, що Китай допоможе перемогти Росію не варто. Оскільки, в Китаї посилають сигнали про те, що готові підтримувати Путіна. Це речі, які сьогодні вже стали очевидними", - додав він.