Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Путін прибув з візитом до Китаю

Путін прибув з візитом до Китаю

16 травня, 2024 четвер
00:02
Світ путін літак
Зміст

Ввечері середи, 15 травня, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю

Про це повідомляє російське видання Meduza.

Заплановано, що 16-17 травня лідер російських терористів Володимир Путін відвідає Пекін і Харбін. У столиці Китаю диктатор зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном. Заплановані особисті перемовини, а також зустріч у широкому складі.

"Найважливіше за все в Китаї попити чай віч-на-віч особливо", - заявив помічник Путін Юрій Ішаков.

Разом з Путіним до Китаю поїхали представники оновленого "уряду" РФ і "бізнесмени". Це перша міжнародна поїздка російського диктатора після так званої інавгурації.

  • 15 травня лідер Кремля Володимир Путін заявив, що Росія "відкрита до діалогу щодо України", проте повинні враховуватися інтереси обох сторін. Натомість Україна вважає це "торгами".
Теги:
Росія
Китай
політика
Володимир Путін
Сі Цзиньпін
Читайте також:
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
13 травня, 2024 понедiлок
Держава має перетворитися на тотальну машину спротиву, – заступник командира 3-ї ОШБр Жорін
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
14 травня, 2024 вiвторок
"За тиждень Зеленський стане нелегітимним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 14 травня
Карта бойових дій Харківщина 14.05.24
15 травня, 2024 середа
Росія використовує нову тактику на Харківському напрямку, - ISW
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40
  • EUR
    Купівля 42.59
    Продаж 43.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
16 травня
00:28
Оновлено
напад на Фіцо
Прем'єра Словаччини Фіцо поранили внаслідок стрільби, він перебуває у важкому стані
00:14
Оновлено
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Грузія, Малаві, Португалія та Ліхтенштейн погодились взяти участь у Глобальному саміті миру
00:02
В Криму лунали вибухи: росіяни заявили про нібито відбиття атаки ЗСУ
2024, середа
15 травня
23:11
ЗСУ
На Харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій
22:41
Михайло Мудрик, Брайтон - Челсі, АПЛ
Мудрика вимушено замінили у матчі з "Брайтоном". В українця підозра на струс мозку
22:39
Чехія
"Не має стосунку до військової служби": МВС Чехії запускає пілотний проєкт для українців, які хочуть повернутися додому
22:23
Марія Захарова
"Атака на Білгород - абсолютна втрата людяності": росфейки і маніпуляції за 15 травня
22:02
Росіяни вбили двох залізничників на Дніпропетровщині
Росіяни вбили двох залізничників на Дніпропетровщині
21:47
Чорне море, Крим
Росіяни знову шукають "проукраїнськи налаштоване населення" у Криму, перевіряють переписки, - "Жовта стрічка"
21:39
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Мобілізаційний законопроєкт не змінює того, що зараз відбувається в ТЦК, - ветеран війни Симороз
21:38
Оновлено
без світла, свічка блекаут
В Україні 16 травня запроваджують погодинні відключення світла
21:36
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Інсайдер розсекретив клаусулу, яка прописана в контракті Довбика
21:19
Ексклюзив
путін
В Кремлі планують сісти за стіл переговорів з майбутнім президентом США, - політолог Шлінчак
21:05
Росіяни ввечері вдарили по Харкову: госпіталізовано двох цивільних
21:04
"Шахтар", Тарас Степаненко
"Шахтар" переміг "Ворсклу" у фіналі Кубка України
20:54
Дмитро Лубінець
У російських в'язницях утримують майже 1,7 тис. цивільних українців, - Лубінець
20:51
Маргарита Симоньян
Роспропаганда спекулює і звинувачує Україну у причетності до замаху на Фіцо
20:32
Швейцарія
У мирному саміті щодо України братимуть участь 50 держав, - МЗС Швейцарії
20:27
Оновлено
Ворожа армія серед білого дня атакувала центральну частину Херсона
Росіяни вдарили трьома авіабомбами по центру Херсона: 19 людей постраждали
20:20
Оновлено
світло
Ввечері 15 травня в Україні застосували екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах
20:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступ на Харківщині - це початок масштабних наступальних дій Росії. Колонка Сергія Згурця
20:06
Руслан Стефанчук
Стефанчук порадив тим, хто сумнівається у легітимності Зеленського, звертатись після 20 травня до Конституційного суду
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 812-го дня війни: ЗСУ мінуснули російський "зоопарк", окупанти масово гинуть у Вовчанську 
20:00
OPINION
Андрій Бондар
Путін, як гоголівський Чичиков
19:56
Ексклюзив
Військові Національної гвардії України опановують дрони
Найближчі півтора місяця ворог буде активно проводити ударно-штурмові дії у Харківській області - комбат 92-ї ОМБр Федоренко
19:48
Компанія дружини голови суду в Одесі купила квартиру в Маямі за 21 млн грн
Фірма дружини голови одеського райсуду купила квартиру в Маямі, - Slidstvo.info
19:40
Олександр Зінченко та Георгій Судаков (в центрі), Україна - Північна Македонія
Ребров повідомив про травму одного з лідерів збірної України за місяць до Євро-2024
19:28
Українським захисникам вдалось частково стабілізувати ситуацію на Харківщині, - Зеленський
19:11
OPINION
Привид 5655, або Хто контролюватиме відбудову в Україні
18:58
окупант
"До 70% особового складу": "Атеш" розповів про великі втрати росіян на Харківському напрямку
18:54
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Довбик претендує на звання найкращого футболіста сезону в Ла Лізі
18:44
"Евакуація з Харкова": українців попередили про фейк, який поширюється у мережі
18:44
Оновлено
діти, війна
Росія атакувала Дніпро: двоє чоловіків загинули, є поранений
18:34
Контрабанда 190 кг героїну з Ірану – двох громадян Туреччини засуджено до 11 років ув’язнення
В Україні двох громадян Туреччини засудили до 11 років тюрми за контрабанду 190 кг героїну
18:33
Серіал "Дім Дракона"
HBO оприлюднив трейлер 2-го сезону "Дому Дракона"
18:24
OPINION
Микола Княжицький
Відсутність державної інформаційної політики щодо війни неминуче призводить до того, що її починають формувати росіяни
18:23
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
Політично Китаю вигідна поразка Заходу, - директор Центру близькосхідних досліджень Семиволос
18:07
Олександ Будько у Каннах
Українки подали понад 500 анкет на участь у "Холостяку" з ветераном Олександром Тереном
18:06
дрони ЗСУ
В окупованому Скадовську росіяни провели для школярів змагання з пілотування дронів, - Спротив
18:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Младоолігарх з "Кварталу". Хто такий Кірющенко, який заробляє мільярди на блекаутах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV