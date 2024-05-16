Путін прибув з візитом до Китаю
Ввечері середи, 15 травня, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю
Про це повідомляє російське видання Meduza.
Заплановано, що 16-17 травня лідер російських терористів Володимир Путін відвідає Пекін і Харбін. У столиці Китаю диктатор зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном. Заплановані особисті перемовини, а також зустріч у широкому складі.
"Найважливіше за все в Китаї попити чай віч-на-віч особливо", - заявив помічник Путін Юрій Ішаков.
Разом з Путіним до Китаю поїхали представники оновленого "уряду" РФ і "бізнесмени". Це перша міжнародна поїздка російського диктатора після так званої інавгурації.
- 15 травня лідер Кремля Володимир Путін заявив, що Росія "відкрита до діалогу щодо України", проте повинні враховуватися інтереси обох сторін. Натомість Україна вважає це "торгами".
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