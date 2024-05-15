Путін заявив про "готовність до діалогу". В Україні відреагували

Про це Путін заявив в інтерв'ю китайському інформаційному агентству Сіньхуа, йдеться на сайті Кремля.

"Ми хочемо всеосяжного, стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами. І відкриті до діалогу щодо України, але це мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, зокрема й наші інтереси", - заявив лідер РФ.

За словами Путіна, головною проблемою щодо переговорів є надійність будь-яких гарантій, тому що "ми маємо справу з державами, правлячі кола яких віддають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, а "порядку, заснованому на правилах", про які вони постійно говорять, але яких ніхто не бачив, з якими ніхто не погоджувався і які, судячи з усього, змінюються залежно від поточної політичної кон'юнктури та інтересів тих, хто їх придумує".

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Крім цього, він загадав про переговори у 2022 році в Стамбулі та заявив, що внаслідок цього РФ відвела власні сили від Києва.

Водночас Путін поскаржився на західні санкції проти РФ.

"Натомість західні еліти наполегливо намагаються "покарати" Росію, ізолювати та послабити її, постачають київську владу грошима та зброєю. Запровадили проти нашої країни майже 16 тисяч односторонніх нелегітимних санкцій. Погрожують розчленувати нашу країну. Незаконно намагаються привласнити наші закордонні активи. Заплющують очі на відродження нацизму, на проведення Україною на нашій території терористичних актів", - додав Путін.

Реакція України

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія прогнозовано починає "качати" тему перемовин.

"Заява путіна про те, що вони можливі без виведення російських військ - це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете - піду в інших областях", - заявив Коваленко.

Насправді, за словами Коваленка, у росіян бракує людей та техніки: "Наступ на Харків і на Суми - це блеф, він неможливий, тільки дії в прикордонні областей. І головна надія росіян, що розтягнувши наші сили, вони пройдуть вперед на Сході".