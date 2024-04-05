ISW пояснив, навіщо у Кремлі посилили заяви про переговори
Речник Кремля Дмитро Пєсков, міністр закордонних справ Сергій Лавров та міністр оборони Сергій Шойгу усе частіше почали говорити про мирні переговори з Україною для того, щоб змусити Захід піти на поступки
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що неодноразові заяви Пєскова про те, що НАТО і Росія вже перебувають у "прямій конфронтації", є посиленням російського наративу, але, ймовірно, все ще є частиною рефлексивної контрольної кампанії Росії, яка використовує погрозливі формулювання для відстрочки та впливу на важливі рішення щодо підтримки Заходом України.
"Цей кремлівський наратив також, ймовірно, є спробою представити оборонну діяльність НАТО у відповідь на відверту агресію Росії як провокаційну", - вважають аналітики.
Водночас міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджував після розмови з французьким колегою, що вони з Лекорню відзначили "готовність до діалогу щодо України", який міг би нагадувати російсько-українські мирні переговори, які відбулися в Стамбулі у квітні 2022 року.
"Спроби Шойгу погрожувати Франції та стримувати продовження підтримки Заходом України, удаючи зацікавленість у мирних переговорах, є частиною ширшої російської інформаційної операції, спрямованої на переконання західних країн підштовхнути Україну до несприятливих і нерівноправні переговори на умовах Росії", - йдеться у повідомленні.
Натомість Лавров заявляв, що нинішня ситуація на полі бою створила "нові реалії" і що Росія готова до "чесних переговорів, заснованих на цих нових реаліях та інтересах безпеки Росії".
Російські офіційні особи неодноразово звинувачували Україну та Захід у відсутності мирних переговорів, попри численні публічні заяви Росії, які припускають або прямо заявляють, що Росія не зацікавлена в добросовісних переговорах з Україною.
"ISW продовжує оцінювати, що максималістські цілі Росії - які рівнозначні повній капітуляції України та Заходу - залишаються незмінними і що будь-які російські заяви про те, що Росія зацікавлена в мирних переговорах, є, швидше за все, спробами змусити Захід піти на поступки щодо українського суверенітету та території", - додали аналітики.
- У Росії заявили, що Франція висловила готовність вести діалог щодо України або обговорювати можливі мирні переговори. У Парижі заперечили цю заяву.
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