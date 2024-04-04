У Росії заявили про нібито готовність Франції вести діалог щодо України. У Парижі відреагували
У Росії заявили, що Франція висловила готовність вести діалог щодо України або обговорювати можливі мирні переговори. У Парижі заперечили цю заяву
Про це пише Reuters.
Зазначається, що таку заяву зробила Росія після розмови міністра оборони Сергія Шойгу та його французького колеги Себастьяна Лекорню.
"Це неправда. Жодного моменту ми не виявляли жодної готовності до діалогу щодо України, переговорів чи чогось подібного", - сказали у Франції.
Там кажуть, що дискусія була зосереджена на підвищенні терористичної загрози після нападу в торгівельному центрі під Москвою, відповідальність за який взяла "Ісламська держава".
- Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню вперше з жовтня 2022 року поспілкувався телефоном з очільником міноборони РФ Сергієм Шойгу.
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