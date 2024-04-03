Міністр оборони Франції провів першу з 2022 року телефонну розмову з Шойгу
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню вперше з жовтня 2022 року поспілкувався телефоном з очільником міноборони РФ Сергієм Шойгу
Про це повідомляє Міністерство збройних сил Франції.
Лекорню підкреслив, що Франція не має інформації про причетність України до недавнього теракту в Москві, та закликав Шойгу припинити експлуатувати цю тему.
"Лекорню підтвердив, що у Франції немає інформації про причетність України до цієї атаки. Він закликав Росію припинити експлуатувати цю тему", - заявили у міністерстві збройних сил Франції.
Там додали, що Лекорню беззастережно засудив загарбницьку війну, яку Росія розв'язала в Україні, і нагадав, що Франція продовжуватиме підтримувати Київ настільки довго та інтенсивно, наскільки це необхідно, у боротьбі за свободу та мир, суверенітет.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що терористичне угруповання "Ісламська держава", яке взяло на себе відповідальність за теракт у Москві, за останні місяці намагалося здійснити кілька нападів на його країну.
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