Міністр оборони Франції провів першу з 2022 року телефонну розмову з Шойгу

Про це повідомляє Міністерство збройних сил Франції.

Лекорню підкреслив, що Франція не має інформації про причетність України до недавнього теракту в Москві, та закликав Шойгу припинити експлуатувати цю тему.

"Лекорню підтвердив, що у Франції немає інформації про причетність України до цієї атаки. Він закликав Росію припинити експлуатувати цю тему", - заявили у міністерстві збройних сил Франції.

Там додали, що Лекорню беззастережно засудив загарбницьку війну, яку Росія розв'язала в Україні, і нагадав, що Франція продовжуватиме підтримувати Київ настільки довго та інтенсивно, наскільки це необхідно, у боротьбі за свободу та мир, суверенітет.