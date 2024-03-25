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Макрон заявив, що "Ісламська держава", яка заявила про причетність до теракту в Москві, намагалася кілька разів атакувати Францію

25 березня, 2024 понедiлок
13:26
Світ Еммануель Макрон

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що терористичне угруповання "Ісламська держава", яке взяло на себе відповідальність за теракт у Москві, за останні місяці намагалося здійснити кілька нападів на Францію

Про це повідомляє Le Parisien.

Макрон пояснив, що рішення підняти рівень терористичної загрози в країні було прийнято у якості запобіжного заходу, "але на основі достовірних і надійних доказів".

"Відповідальність за московську атаку несе "Ісламська держава" в Хорасані. Ця організація загрожує Франції та була причетна до кількох нещодавніх зірваних атак у кількох європейських країнах, включаючи Німеччину та Францію", - заявили резиденції французького прем'єр-міністра.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін підтвердив, що на території Франції, зокрема, наприкінці 2022 року, було зірвано кілька атак "Ісламської держави".

Макрон висловив побажання "знайти винних якомога швидше" і закликав продовжувати "ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", пообіцявши "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні.

  • Увечері неділі, 24 березня, прем'єр-міністр Франції Габріель Аттал заявив, що його країна вирішила підняти рівень терористичної загрози до найвищого через події у Росії.

Теги:
теракт
російська армія
тероризм
Емманюель Макрон
Москва
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