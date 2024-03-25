Макрон заявив, що "Ісламська держава", яка заявила про причетність до теракту в Москві, намагалася кілька разів атакувати Францію

Про це повідомляє Le Parisien.

Макрон пояснив, що рішення підняти рівень терористичної загрози в країні було прийнято у якості запобіжного заходу, "але на основі достовірних і надійних доказів".

"Відповідальність за московську атаку несе "Ісламська держава" в Хорасані. Ця організація загрожує Франції та була причетна до кількох нещодавніх зірваних атак у кількох європейських країнах, включаючи Німеччину та Францію", - заявили резиденції французького прем'єр-міністра.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін підтвердив, що на території Франції, зокрема, наприкінці 2022 року, було зірвано кілька атак "Ісламської держави".

Макрон висловив побажання "знайти винних якомога швидше" і закликав продовжувати "ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", пообіцявши "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні.