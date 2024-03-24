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У Франції підняли рівень терористичної загрози до найвищого, - прем'єр

24 березня, 2024 неділя
23:22
Світ Габріель Атталь

Увечері неділі, 24 березня, прем'єр-міністр Франції Габріель Аттал заявив, що його країна вирішила підняти рівень терористичної загрози у країні до найвищого через події у Росії

Про це він написав у твіттер.

Зазначається, що увечері в Єлисейському палаці президент Франції  Еммануель Макрон скликав Раду оборони та національної безпеки. Це сталося на тлі теракту в торгівельному центрі 22 березня в Підмосков'ї.

"З огляду на те, що "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку, і загрози, які стоять над нашою країною, ми вирішили підвищити рівень терористичної загрози до найвищого рівня: надзвичайна ситуація", - написав прем'єр.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.

Теги:
Росія
Франція
тероризм
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