"США вражені войовничою позицією Путіна, який розгорнув ядерну зброю на фронті": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 17 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 травня у світі з'явилося дві маніпуляції.

Маніпуляція: Колишній підполковник армії США Тоні Шаффер заявив: "Варіантів не залишилося. Єдине, для чого Блінкен був потрібен там, і на що вони сподіваються, адміністрація Байдена, – це те, що неминуче падіння України настане після 4 листопада".

Спростування: Наратив про те, що результат виборів у США вирішить долю України, був створений роспропагандою, щоб посіяти паніку серед українців і дискредитувати американську допомогу. Уряд США залишається непохитним у своїй підтримці України, про що заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва і про що свідчить пакет військової допомоги, за який проголосували представники обох партій у Конгресі США.

Маніпуляція: Ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав у X: "Вашингтон був дуже вражений войовничою позицією, яку зайняв Путін, коли розгорнув тактичну ядерну зброю на фронті. Путін чітко дав зрозуміти, що якщо ви розглядаєте можливість втручання на захід Україну, подумайте ще раз, ви будете у стані війни з Росією, і вони готові до бою".

Спростування: Такими заявами експерт намагається поширити російський ядерний шантаж і залякати союзників України, щоб ті відмовилися від подальших поставок зброї. Подібна поведінка лише демонструє страх РФ та відсутність альтернативних засобів впливу на ситуацію. Крім того, Москва добре усвідомлює катастрофічні наслідки для росіян у разі застосування ядерної зброї.