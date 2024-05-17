Росія використовує жителів Вовчанська у своїй пропаганді

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У своїх сюжетах російські пропагандисти розповідають про організацію виїзду у РФ та надання соцдопомоги жителям захоплених територій Харківщини. Паралельно росіяни звинувачують ЗСУ в обстрілах цивільних об’єктів.

РФ має на меті дискредитувати українську владу та використати жителів північних районів Харківщини, як "живий щит". Пропагандисти працюють, щоб заохотити місцевих відмовлятися від евакуації на підконтрольну Україні територію.

"Насправді росіяни здійснюють терор проти цивільного населення окупованих територій. Зокрема, українські правоохоронці мають інформацію про розстріл росіянами волонтерів, які допомагали з евакуацією із Вовчанська. А також відомі випадки, коли військові РФ брали цивільних жителів міста в полон", - пише ЦПД.