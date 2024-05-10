Окупанти обладнали повноцінні вогневі позиції у приміщеннях і на даху ЗАЕС, - мер Енергодара Орлов

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Він наголошує, що росіяни на ЗАЕС продовжують порушувати всі норми ядерної безпеки.

За інформацією з відкритих джерел, в тому числі й з особистих сторінок в соціальних мережах самих окупантів, на станції постійно перебувають російські військові, які прямо на території АЕС, всередині машзалів енергоблоків, розмістили свою військову техніку та боєприпаси, перетворивши ядерний об'єкт на військову базу, пише Орлов.

"Все це підтверджують численні фото з соцмереж, які окупанти розміщують, навіть не приховуючи своїх злочинів", - додав він.

За словами мера Енергодара, крім того, в приміщеннях та на даху реакторних відділень енергоблоків російські військові обладнали повноцінні вогневі позиції.

"Кулеметні точки в реакторному відділенні, купа важкої зброї та ПЗРК на даху енергоблоків, озброєні військові РФ на території станції - саме так зараз виглядає найбільша в Україні та Європі атомна електростанція", - розповів він.

Орлов зауважив, що все це відбувається під наглядом та за співучасті "Росатом", які активно сприяють воєнним злочинам окупантів.