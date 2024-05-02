Дрони-камікадзе РФ літають над ядерними реакторами ЗАЕС, а на станції росіяни зробили пусковий майданчик, - ГУР
Підрозділи ГУР зафіксували використання окупантами дронів-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС, біля одного з них окупанти облаштували пусковий майданчик
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.
"Відео з ворожого fpv-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони РФ", - розповідають у ГУР.
Також там зафіксували, що траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками Запорізької атомної електростанції у напрямку підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних ворожих атак.
Біля шостого реактора станцї росіяни обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА.
"Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів - цим займається так звана школа «арханґєл», яка фінансується головним управлінням генштабу ЗС РФ (колишнє "ГРУ")", - розповіли українські розвідники.
- 7 квітня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора Запорізької АЕС. Росіяни звинуватили в обстрілі ЗСУ. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов своєю чергою запевнив, що Україна не причетна до "жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС". Високий представник ЄС Жозеп Боррель 9 квітня заявив, що окупаційні війська повинні залишити станцію.
- 18 квітня на Запорізькій атомній електростанції, яку окупували росіяни, знову чули вибухи. Окупанти стверджують, що станцію спробував атакувати безпілотник.
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