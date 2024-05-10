На ТОТ Луганщини немає мобільного зв'язку: в ОВА розповіли про ситуацію в окупованому регіоні
Для встановлення цифрового супутникового телебачення "руський мир" мешканці тимчасово окупованої Луганщини мають зателефонувати з дротового телефону, тому що мобільний зв'язок відсутній
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, у так званому "міністерстві цифрового розвитку ЛНР" пропонують встановити згадану вище систему пільговикам.
"Є декілька способів оформлення заявки. У прифронтових містах діє лише один - дзвінок з дротового телефону на "гарячу лінію". Бо мобільного зв'язку там немає. Є "мінцифра" і "руський мир"", - зазначив Лисогор.
Також, за його словами, минуло майже три місяці, як шахту "Білоріченська" та допоміжні виробництва віддали у користування інвестору, не оголошуючи про торги.
Очільник ОВА каже, що за цей час новий власник пообіцяв лише провести випробування нового обладнання на одній з лав. Змонтують його у наступному році, після чого тестуватимуть для визначення рівня безпеки та можливості чи неможливості встановлення на інших підприємствах.
"Борг по зарплаті там становить понад два місяці. Зменшувати заборгованість інвестор не поспішає", - зауважив Лисогор.
- Росіяни посилюють терор і заявили про боротьбу з усім українським на тимчасово окупованих територіях. До місцевих застосовуватимуть "заходи адресної та індивідуальної профілактики".
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