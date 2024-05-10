Партизани фіксують кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що партизани постійно фіксують кількість, розміщення та активність російського Чорноморського флоту.

"Вони не засвоїли, що єдиний шанс зберегти своє життя - залишити окуповані українські території. Але "Атеш" готовий зробити їм ще один урок", - пишуть партизани.