Партизани фіксують кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті
Партизанський рух "Атеш" безперервно веде спостереження за Чорноморським флотом Росії у тимчасово окупованій Севастопольській бухті
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що партизани постійно фіксують кількість, розміщення та активність російського Чорноморського флоту.
"Вони не засвоїли, що єдиний шанс зберегти своє життя - залишити окуповані українські території. Але "Атеш" готовий зробити їм ще один урок", - пишуть партизани.
- Раніше партизани з руху спротиву "Атеш" розвідали склад ракет для ППО у тимчасово окупованому Севастополі.
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