"Є пріоритетною метою": партизани розвідали склад ракет для ППО у Криму

Про це рух спротиву "Атеш" повідомив у Telegram-каналі.

Агенти розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12 зенітного полку 31 дивізії ППО російських терористів, що розташований у Севастополі.

"Ми вивчили графік патрулів, слабкі місця у захисті частини та камери спостереження. Ці склади є пріоритетною метою. Адже через відсутність ракет, їхня система ППО стане недієвою", - пишуть партизани.