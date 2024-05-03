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"Є пріоритетною метою": партизани розвідали склад ракет для ППО у Криму

3 травня, 2024 п'ятниця
04:15
Війна з Росією Крим, Севастополь, Атеш
Зміст

Партизани з руху спротиву "Атеш" розвідали склад ракет для ППО у тимчасово окупованому Севастополі

Про це рух спротиву "Атеш" повідомив у Telegram-каналі.

Агенти розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12 зенітного полку 31 дивізії ППО російських терористів, що розташований у Севастополі.

"Ми вивчили графік патрулів, слабкі місця у захисті частини та камери спостереження. Ці склади є пріоритетною метою. Адже через відсутність ракет, їхня система ППО стане недієвою", - пишуть партизани.

  • 28 квітня агенти партизанського руху "Атеш" розвідали одну з найбільших нафтобаз росіян у тимчасово окупованому Джанкої. Об’єкт під посиленою охороною.
Теги:
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
Військові новини
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