"Є пріоритетною метою": партизани розвідали склад ракет для ППО у Криму
Партизани з руху спротиву "Атеш" розвідали склад ракет для ППО у тимчасово окупованому Севастополі
Про це рух спротиву "Атеш" повідомив у Telegram-каналі.
Агенти розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12 зенітного полку 31 дивізії ППО російських терористів, що розташований у Севастополі.
"Ми вивчили графік патрулів, слабкі місця у захисті частини та камери спостереження. Ці склади є пріоритетною метою. Адже через відсутність ракет, їхня система ППО стане недієвою", - пишуть партизани.
- 28 квітня агенти партизанського руху "Атеш" розвідали одну з найбільших нафтобаз росіян у тимчасово окупованому Джанкої. Об’єкт під посиленою охороною.
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