Партизани розвідали одну з найбільших баз росіян у Джанкої
Агенти партизанського руху "Атеш" розвідали одну з найбільших нафтобаз росіян у тимчасово окупованому Джанкої. Об’єкт під посиленою охороною
Про це інформує рух "Атеш".
Партизани зазначили, що протягом багатьох місяців, ще від кінця минулого року, проводили розвідку і слідкували за нафтобазою росіян у Джанкої.
За цей час агенти зафіксувати логістичні шляхи, а також техніку, яку ворог використовує для перевезення нафтопродуктів.
"Відзначається, що вся територія повністю огороджена, її постійно патрулюють, і по всьому периметру розміщені десятки камер. Вони встановлені як на видних місцях, так і в точках для таємної відеофіксації, що означає, наскільки окупанти цінують цей об’єкт", - пишуть в "Атеш".
Також партизани зазначили, що інформацію вони вже давно передали українським Силам оборони. Та показали фото бази, зроблені у лютому.
- 24 квітня стало відомо, що агенти "Атеш" зафіксували, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни міняють місця дислокації своєї техніки, щоб уникнути ударів ЗСУ.
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