Партизани розвідали одну з найбільших баз росіян у Джанкої

Про це інформує рух "Атеш".

Партизани зазначили, що протягом багатьох місяців, ще від кінця минулого року, проводили розвідку і слідкували за нафтобазою росіян у Джанкої.

За цей час агенти зафіксувати логістичні шляхи, а також техніку, яку ворог використовує для перевезення нафтопродуктів.

"Відзначається, що вся територія повністю огороджена, її постійно патрулюють, і по всьому периметру розміщені десятки камер. Вони встановлені як на видних місцях, так і в точках для таємної відеофіксації, що означає, наскільки окупанти цінують цей об’єкт", - пишуть в "Атеш".

Також партизани зазначили, що інформацію вони вже давно передали українським Силам оборони. Та показали фото бази, зроблені у лютому.