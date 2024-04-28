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Партизани розвідали одну з найбільших баз росіян у Джанкої

28 квітня, 2024 неділя
13:36
Війна з Росією "Атеш" розвідав одну з найбільших баз росіян у Джанкої

Агенти партизанського руху "Атеш" розвідали одну з найбільших нафтобаз росіян у тимчасово окупованому Джанкої. Об’єкт під посиленою охороною

Про це інформує рух "Атеш".

Партизани зазначили, що протягом багатьох місяців, ще від кінця минулого року, проводили розвідку і слідкували за нафтобазою росіян у Джанкої.

За цей час агенти зафіксувати логістичні шляхи, а також техніку, яку ворог використовує для перевезення нафтопродуктів.

"Відзначається, що вся територія повністю огороджена, її постійно патрулюють, і по всьому периметру розміщені десятки камер. Вони встановлені як на видних місцях, так і в точках для таємної відеофіксації, що означає, наскільки окупанти цінують цей об’єкт", - пишуть в "Атеш".

Також партизани зазначили, що інформацію вони вже давно передали українським Силам оборони. Та показали фото бази, зроблені у лютому. 

  • 24 квітня стало відомо, що агенти "Атеш" зафіксували, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни міняють місця дислокації своєї техніки, щоб уникнути ударів ЗСУ.
Теги:
Україна
Крим
військові
російська армія
нафта
окуповані території
окупанти
Військові новини
нафтобаза
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