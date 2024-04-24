Щоб уникнути ударів ЗСУ, росіяни міняють місця дислокації техніки у Маріуполі, - "Атеш"

Про це інформує рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" ведуть постійне спостереження за всім, що відбувається в Маріуполі. Є інформація, що ЗС РФ почали переміщувати свої підрозділи по місту, намагаючись уникнути ударів з боку Сил оборони України", - пишуть партизани.

Зокрема вони виявили, що росіяни намагаються розмішуватись у будинках, лікарнях і школах, прикриваючись цивільними.

"Окупанти роблять спроби розміщуватись у житлових будинках, лікарнях і школах, що створює загрозу для мирного населення і демонструє їхнє нелюдське ставлення до цивільних", - йдеться в повідомленні.