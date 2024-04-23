Через погодження допомоги Україні росіяни активізували будівництво укріплень в окупованому Криму, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що росіяни активізували будівництву фортифікаційних споруд на території всього тимчасово окупованого Криму
Про це інформує рух "Атеш".
"Ми спостерігаємо цей процес біля берегової лінії, на адміністративній межі з Херсонською областю, а також у центрі півострова. Зводяться нові окопи, укріплюються старі і посилюється охорона логістичних об’єктів", - йдеться у повідомленні.
Також партизани припускають, що така активізація, ймовірно, пов’язана із погодженням надання Україні військової та фінансової допомоги.
"Новини про швидке надходження на озброєння Сил оборони України балістичних ракет ATACMS дуже хвилюють російську владу. Адже ці ракети в поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами можуть знищити так званий Кримський міст, що кардинально змінить ситуацію на полі бою", - зазначають агенти "Атеш".
- 23 квітня Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої очільники держав обговорили перший пакет американської допомоги після ухвалення закону та постачання ATACMS.
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