Через погодження допомоги Україні росіяни активізували будівництво укріплень в окупованому Криму, - "Атеш"

Про це інформує рух "Атеш".

"Ми спостерігаємо цей процес біля берегової лінії, на адміністративній межі з Херсонською областю, а також у центрі півострова. Зводяться нові окопи, укріплюються старі і посилюється охорона логістичних об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Також партизани припускають, що така активізація, ймовірно, пов’язана із погодженням надання Україні військової та фінансової допомоги.

"Новини про швидке надходження на озброєння Сил оборони України балістичних ракет ATACMS дуже хвилюють російську владу. Адже ці ракети в поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами можуть знищити так званий Кримський міст, що кардинально змінить ситуацію на полі бою", - зазначають агенти "Атеш".