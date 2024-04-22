"У разі схвалення сенатом негайно підпише закон": Зеленський провів телефонну розмову з Байденом
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої очільники держав обговорили перший пакет американської допомоги після ухвалення закону
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом за підсумками голосування в палаті представників. Президент запевнив, що в разі схвалення і сенатом негайно підпише закон. Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство", - розповів президент.
Також він зазначив, що під час телефонної розмови він обговорив з Байденом перший пакет оборонної допомоги Україні після ухвалення відповідного закону.
"Маю запевнення президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", - підкреслив Зеленський.
Також український лідер розповів американському колезі про повітряний терор РФ ракетами, дронами та бомбами, зокрема - про сьогоднішній удар окупантів по харківській телевежі.
"Я також відзначив двопартійну підтримку законопроекту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса. Інше рішення палати представників – дозволити конфіскацію російських активів – посилає потужний сигнал усім нашим партнерам", - додає Зеленський.
Водночас сторони обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.
- У суботу, 20 квітня 2024 року, палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
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