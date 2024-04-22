"У разі схвалення сенатом негайно підпише закон": Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом за підсумками голосування в палаті представників. Президент запевнив, що в разі схвалення і сенатом негайно підпише закон. Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство", - розповів президент.

Також він зазначив, що під час телефонної розмови він обговорив з Байденом перший пакет оборонної допомоги Україні після ухвалення відповідного закону.

"Маю запевнення президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", - підкреслив Зеленський.

Також український лідер розповів американському колезі про повітряний терор РФ ракетами, дронами та бомбами, зокрема - про сьогоднішній удар окупантів по харківській телевежі.

"Я також відзначив двопартійну підтримку законопроекту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса. Інше рішення палати представників – дозволити конфіскацію російських активів – посилає потужний сигнал усім нашим партнерам", - додає Зеленський.

Водночас сторони обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.