Про це посол України в Ізраїлі розповів під час прес-конференції в Тель-Авіві, інформують "Новини Ізраїлю".

"Поки Росія вбиває наших громадян, уряд Ізраїлю залишається у своїй "зоні комфорту" і утримується від надання Україні будь-яких мінімальних оборонних засобів. Ми просили в Ізраїлю систему "Залізний купол" та подібні засоби оборони. Як Ізраїль захищається від вогню ХАМАСу, ми повинні захистити наших громадян від обстрілів", - зазначив Євген Корнійчук.

Посол додав, що ізраїльський уряд виявляє співчуття на словах, проте коли справа доходить до дій – все змінюється на очах. За словами Корнійчука, від кількості касок та бронежилетів, які Україна просила в Ізраїлю, вона отримала лише 10%.

"Ми просимо Ізраїль прийняти наших поранених солдатів, яким ампутували кінцівки, щоби поставити їм протези, проте Ізраїль і в цьому тягне час. Немає більш гуманітарної допомоги, ніж це, але ні. Країни Європи вже прийняли 250 наших солдатів", - сказав український посол.

15 березня Ізраїль скасував безвіз для України та заявив, що більше не прийматиме біженців. 21 березня спростив умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни. А 29 травня Міністр імміграції Ізраїлю заявила, що країна зможе прийняти 100 000 українських євреїв до кінця року.

Також у кінці травня Ізраїль відхилив прохання США і не дозволив постачати Україні протитанкові ракети, які виготовляють в Німеччині за ізраїльською технологією та ліцензією.

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