Ізраїль не дозволив постачати Україні протитанкові ракети
Ізраїль відхилив прохання США і не дозволив постачати Україні протитанкові ракети, які виготовляють в Німеччині за ізраїльською технологією та ліцензією
Про це пише Axios із посиланням на американських та ізраїльських чиновників.
Видання повідомляє, що під тиском адміністрації Байдена Ізраїль скоригував свою політику щодо Москви і поступово зайняв більш проукраїнську позицію. Але досі не постачав в Україну передового озброєння.
Амір Ешель, генеральний директор міністерства оборони Ізраїлю, два тижні тому відвідав Вашингтон для переговорів із заступником міністра оборони США з питань політики Коліном Калем щодо співробітництва в галузі безпеки між США та Ізраїлем.
"Каль запитав Ешеля, чи дасть Ізраїль дозвіл Берліну передати Україні протитанкові ракети Spike, які виробляються на заводі в Німеччині, що належить Ізраїлю", — повідомили джерела видання.
Видання зазначає, що Ешель відхилив запит, сказавши Калю, що Ізраїль буде постачати Україні лише нелетальну військову техніку.
- Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США.
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