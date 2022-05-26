Ізраїль не дозволив постачати Україні протитанкові ракети

Про це пише Axios із посиланням на американських та ізраїльських чиновників.

Видання повідомляє, що під тиском адміністрації Байдена Ізраїль скоригував свою політику щодо Москви і поступово зайняв більш проукраїнську позицію. Але досі не постачав в Україну передового озброєння.

Амір Ешель, генеральний директор міністерства оборони Ізраїлю, два тижні тому відвідав Вашингтон для переговорів із заступником міністра оборони США з питань політики Коліном Калем щодо співробітництва в галузі безпеки між США та Ізраїлем.

"Каль запитав Ешеля, чи дасть Ізраїль дозвіл Берліну передати Україні протитанкові ракети Spike, які виробляються на заводі в Німеччині, що належить Ізраїлю", — повідомили джерела видання.

Видання зазначає, що Ешель відхилив запит, сказавши Калю, що Ізраїль буде постачати Україні лише нелетальну військову техніку.

Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США.

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