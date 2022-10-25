Звернення опублікував на своїй facebook-сторінці співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (ВААД) України, дисидент Йосиф Зісельс.

Ініціатори звернення нагадують, що Україна вже вісім місяців протистоїть повномасштабному нападу Російської Федерації, і лише завдяки мужності військових і стійкості українського народу агресор не досяг успіху, а останнім часом окреслився перелом у ході бойових дій на користь України. У програшній для нього військовій ситуації ворог застосовує масовані ракетні обстріли й атаки дронами-камікадзе житлових районів та об’єктів цивільної інфраструктури.

"Євреї України страждають від бойових дій, окупації та воєнних злочинів російської армії, так само як і весь український народ, органічною частиною якого вони є. Десятки тисяч євреїв були змушені виїхати, сотні загинули. Переважна більшість із них – мирні громадяни, наздогнані російськими ракетами, бомбами та снарядами у власних будинках, дорогою на роботу, під час евакуації", – зазначено у зверненні.

Українські євреї наголошують, що внаслідок бойових дій знищуються та пошкоджуються об’єкти єврейської громадської інфраструктури по всій країні – меморіали пам’яті жертв Голокосту, цвинтарі, синагоги.

"Від ракетних обстрілів постраждали синагоги не лише у зоні боїв (як у Харкові та Маріуполі), а й у містах, розташованих за десятки та сотні кілометрів від лінії фронту, таких як Запоріжжя та Чортків Тернопільської області на заході країни", – зазначено у зверненні.

Українські євреї наголошують, що Україну в її протистоянні з Росією нині підтримує фактично весь цивілізований світ, зокрема США та країни Європи, які надають фінансову, гуманітарну, військово-технічну допомогу.

"З перших днів масштабного вторгнення ми сподівалися на розуміння й підтримку від Ізраїлю. З моменту свого створення Ізраїль виборює існування проти фанатичного ворога, який поставив перед собою завдання його знищення. Народ Ізраїлю, як ніхто інший, знає, що таке, коли противник, будучи не в змозі виграти в конвенційній війні, вдається до тактики масованого цілеспрямованого терору проти мирних громадян. Нам гірко визнати, що наші сподівання на допомогу виявилися майже безрезультатними", – констатують ініціатори звернення.

Українські євреї наголошують, що "пасивна позиція псевдонейтралітету, яку обійняв уряд Ізраїлю, насправді грає на руку агресору, що викликає у цьому контексті дедалі більше запитань".

"Ми усвідомлюємо міркування безпеки, якими змушені керуватися відповідальні лідери вашої країни. Але ми вважаємо логіку, яка призвела до обурливої бездіяльності уряду, не лише аморальною, а й невиправданою. Намагання не розгнівати Росію нічим не відрізняється від спроб задобрити терористів. І Україна, і Ізраїль чудово знають, чим загрожує подібна лінія поведінки", – наголошено у зверненні.

Підписанти документа наголошують, що Росія – це очевидна і відверта загроза всьому цивілізованому світу, і Єрусалим має це розуміти, надто зважаючи на те, що РФ обрала собі в союзники "тегеранських мулл і палестинських терористів".

"Друзі, ще не пізно приєднатися до союзу демократичних і вільних країн. Україна потребує вашої допомоги. Щодня на наші міста обрушуються десятки безпілотників іранського походження. Ізраїль безумовно має технології ефективної боротьби з подібною загрозою. Допоможіть Україні зменшити кількість невинних жертв нелюдської аґресії. Займіть своє місце на світлій і справедливій стороні історії", – закликали ініціатори звернення.

Під закликом, окрім самого Йосифа Зісельса, підписалися директор Українського центру вивчення історії Голокосту д-р. Анатолій Подольський, автор та дослідник університету Джона Хопкінса Пітер Померанцев, директор Центру вивчення історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА Леонід Фінберг, головний редактор інтернет-газети "Хадашот" Михайло Гольд, правозахисник, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, голови й учасники єврейських общин з різних регіонів України, бізнесмени, письменники, громадські діячі, пересічні мешканці – загалом 106 прізвищ, збір підписів триває.