Ізраїль надав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами, - NYT
Ізраїль надав Києву розвідувальні дані для боротьби з іранськими безпілотниками, які для атак Росія використовує проти України
Про це повідомляє The New York Times.
За словами неназваного українського чиновника, який став співрозмовником видання, Ізраїль після атак безпілотників Shahed-136 по цивільній інфраструктурі надав розвідувальні дані, корисні для боротьби з дронами.
Офіційно Ізраїль та Україна цю інформацію не коментували.
20 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом та обговорив з ним запит України на надання систем та технологій протиповітряної та протиракетної оборони.
- 19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна допоможе Україні розробити систему оповіщення для ППО, але не буде постачати зброю.
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