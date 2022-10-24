Про це повідомляє The New York Times.

За словами неназваного українського чиновника, який став співрозмовником видання, Ізраїль після атак безпілотників Shahed-136 по цивільній інфраструктурі надав розвідувальні дані, корисні для боротьби з дронами.

Офіційно Ізраїль та Україна цю інформацію не коментували.

20 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом та обговорив з ним запит України на надання систем та технологій протиповітряної та протиракетної оборони.

19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна допоможе Україні розробити систему оповіщення для ППО, але не буде постачати зброю.

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