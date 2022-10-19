Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на заяву міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганца.

Він наголосив, що Ізраїль проводить політику підтримки України за допомогою гуманітарної допомоги та рятувальних засобів захисту

"Враховуючи це, я хотів би наголосити, що Ізраїль не постачатиме Україні системи озброєння з низки оперативних міркувань. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в рамках наших обмежень, як ми це робили в минулому", - сказав він.

Відомо, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та електрооптичних пристроїв для виявлення запусків ракет, снарядів та безпілотників, класифікації їх розмірів та загрози, яку вони становлять, та нанесення на карту районів, яким загрожує небезпека.

За допомогою такої системи, громадяни отримують попередження про можливість ракетного удару через сирени, сповіщення на свої телефони та повідомлення по телебаченню та радіо.

Відзначимо, ДСНС спільно із мобільними операторами Київстар, Vodafone та lifecell тестувала нову систему екстреного оповіщення населення починаючи з квітня. Гучні сигнали застосунку викликали неоднозначну ,але переважно жартівливу, реакцію користувачів смартфонів.

29 вересня заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш зазначив, що система оповіщення про небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також про термінову евакуацію Cell Broadcast, яку раніше тестували, запрацює з грудня цього року.

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