ДСНС повідомила, коли повноцінно запрацює мобільна система оповіщення населення
Система оповіщення Cell Broadcast, яку раніше тестували, запрацює з грудня цього року: вона буде інформувати про загрози на місцях та термінову евакуацію.
Про це повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш під час брифінгу.
Інформуванням населення будуть займатися військово-цивільні адміністрації, у складі яких будуть фахівці цієї системи. Також у разі потреби сповіщення будуть надсилатися централізовано по всій Україні.
Система оповіщення буде попереджати про небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також про термінову евакуацію. Повідомлення можуть містити інструкцію з подальшими діями.
За словами Примуша, оповіщення отримували користувачі телефонів, які були випущені після 2015 року. Таким чином ДСНС охопила 67% абонентів. Проте зараз фахівці працюють над тим, аби сповіщення отримували телефони старіших версій.
- Відзначимо, ДСНС спільно із мобільними операторами Київстар, Vodafone та lifecell тестувала нову систему екстреного оповіщення населення починаючи з квітня. Гучні сигнали застосунку викликали неоднозначну ,але переважно жартівливу, реакцію користувачів смартфонів.
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