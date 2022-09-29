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ДСНС повідомила, коли повноцінно запрацює мобільна система оповіщення населення

29 вересня, 2022 четвер
19:19
Технології Система оповіщення

Система оповіщення Cell Broadcast, яку раніше тестували, запрацює з грудня цього року: вона буде інформувати про загрози на місцях та термінову евакуацію.

Про це повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш під час брифінгу.

Інформуванням населення будуть займатися військово-цивільні адміністрації, у складі яких будуть фахівці цієї системи. Також у разі потреби сповіщення будуть надсилатися централізовано по всій Україні.

Система оповіщення буде попереджати про небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також про термінову евакуацію. Повідомлення можуть містити інструкцію з подальшими діями.

За словами Примуша, оповіщення отримували користувачі телефонів, які були випущені після 2015 року. Таким чином ДСНС охопила 67% абонентів. Проте зараз фахівці працюють над тим, аби сповіщення отримували телефони старіших версій.

  • Відзначимо, ДСНС спільно із мобільними операторами Київстар, Vodafone та lifecell тестувала нову систему екстреного оповіщення населення починаючи з квітня. Гучні сигнали застосунку викликали неоднозначну ,але переважно жартівливу, реакцію користувачів смартфонів.

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війна з Росією
ДСНС
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