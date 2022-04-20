ДСНС тестує систему екстреного оповіщення населення за допомогою технології Cell broadcast

Про це повідомляє ДСНС.



За попередніми даними, ДСНС спільно із мобільними операторами Київстар, Vodafone та lifecell продовжує розгортання системи екстреного оповіщення із використанням технології Cell broadcast.



Наразі проводиться тестування системи.



Повідомляється, що таке оповіщення буде використовуватися для оперативного інформування населення України про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій. Крім того, в оповіщеннях буде вказана послідовність дій у таких ситуаціях.



ДСНС інформує, що протягом періоду тестувань на екрані телефону абонентів мобільних операторів Київстар, Vodafone та lifecell можуть з’являтися повідомлення над усіма вкладками, програмами або заблокованим екраном, що супроводжуватимуться гучним сигналом.



Про закінчення тестового періоду і запуск системи ДСНС повідомить пізніше.



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