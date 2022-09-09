Про це повідомляє ДСНС у телеграмі.

"Поінформований = у безпеці! ДСНС просить поставитися із розумінням до тимчасових незручностей, пов‘язаних із отриманням тестових повідомлень на смартфони та мобільні телефони. Спільно із операторами мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell рятувальники продовжують розгортання системи оперативного інформування населення із використанням технології Cell Broadcast. Це поширена практика у багатьох країнах Євросоюзу - оперативно попереджати суспільство про небезпеку, шляхом розсилки інформаційних повідомлень абонентам", - наголосили в заяві.

У ДСНС пояснили, що за результатами тестування усунуть недоліки програмного забезпечення системи. Це дозволить якнайшвидше використовувати її й оповіщати українців про небезпеку.

Після завершення тестування повідомлення надсилатимуть лише в разі реальної загрози надзвичайної ситуації чи її виникнення та тільки там, де небезпека існує.

Як повідомляє Еспресо.TV, у соцмережах українці зауважили, що злякались оповіщень, проте система працює.

Користувач твіттеру Stan Maiba зазначив, що цінує турботу про громадян, але звук оповіщення тривожний.

Твіттерчук зауважив, що отримав сповіщення навіть на планшеті, у котрому не було сім-карти й вимкнений Wi-Fi.

На тестування екстрених оповіщень відреагував і В'ячеслав Володін.

"Хто тільки що обіс*ався - лайк", - написав він.

Користувачка безтолково і про все наголосила, що сповіщення складно ігнорувати.

Комунікаційниця студії подкастів IZONE Media й Українського центру охорони здоров'я Марія Кравченко розповіла, що отримала два сповіщення одночасно.

Стендап-комік Єгор Шатайло також поділився враженнями від тестування нової системи оповіщень.

"ДСНС, у мене все ще не інфаркт тестуйте далі", - написав він.

Самий русофобний пиріжочок подякував ДСНС за серцевий напад і припустив, що ті, хто надсилають сповіщення, перевіряють у твіттері, чи всім вони прийшли.

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